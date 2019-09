Sup Team Savona, risultati di prestigio per Sara Oddera e Paolo Nardini

Nella splendida località di Sacile, sul corso del fiume Livenza, in provincia di Pordenone, si è svolta domenica 15 settembre la prima gara nel format di tappa a cronometro per gli atleti del SUP. La gara faceva parte del campionato italiano “Italian SUP League”. Della squadra savonese SUP TEAM SAVONA si sono presentati al cancelletto di partenza Sara Oddera e Paolo Nardini. I concorrenti, una cinquantina in tutto, partivano a distanza di un minuto uno dall’altro. Prima tappa a risalire il fiume controcorrente per 4,7km.

All’arrivo dell’ultimo concorrente si ripartiva a favore di corrente per altri 4,7km per un totale quindi di 9,4km.Prime a partire sono state le donne: Sara dopo la risalita del fiume aveva solo 15” di vantaggio sulla seconda. A scendere quindi ha dato tutto per terminare prima assoluta con un vantaggio di quasi 2’. Poi sono partiti gli uomini: Paolo, memore della sua esperienza di forte ciclista, ha avuta un’ottima interpretazione del percorso “a cronometro”, è riuscito a gestire le anse del fiume in maniera egregia e a mantenere una media sopra i 9km/h.

Ha concluso sesto nella categoria over 40.I paddlers domenica primo settembre sono stati impegnati nella gara di Sturla e hanno ottenuto i seguenti piazzamenti:Sara prima assoluta nella categoria femminile, Paolo nella categoria maschile terzo assoluto e secondo over 40. Sempre bravi ed attenti a preparare ogni singola gara, la “crono sup” è stata la vera novità dell’anno.