Calcio a 5 non vedenti, Europei: esordio convincente per la Nazionale italiana, con la Turchia finisce 1-1

Inizia con un pareggio l'avventura della Nazionale italiana di calcio a 5 non vedenti agli Europei di Roma, l'esordio contro la Turchia si è infatti chiuso sull'1-1. Azzurri in vantaggio dopo appena un minuto con Iyobo, il pareggio turco è arrivato invece al minuto 9.

Tra i protagonisti del buon esordio della nostra nazionale anche il pietrese Sebastiano Gravina (nella foto in basso): "Sapevamo che non sarebbe stata facile e quanto era importante mettere in tasca un buon risultato - il commento dell'attaccante - abbiamo iniziato alla grande, il vantaggio dopo un minuto ci ha aiutato molto, peccato per il gol del pareggio arrivato su punizione. Abbiamo fatto una grande prestazione a livello difensivo, pareggiare alla prima partita contro una nazionale campione d’Europa agli Europei in Inghilterra del 2015 è sinonimo di orgoglio: una grande prestazione che ci serve per il morale e per farci capire che se ti impegni alla grande e ti prepari, i risultati piano piano arrivano".

"Ora però dobbiamo restare umili e con i piedi per terra perché non è successo nulla - ha concluso Gravina - la strada è ancora lunga e sappiamo che dobbiamo continuare così ma curando alcune sbavature. Sono contento per la prestazione di tutta la squadra, per l’aggressività, il coraggio e la voglia di vincere che abbiamo portato in campo: una prestazione da ripetere domani alle 15 contro la Romania, cercando di prestare più attenzioni nel non commettere alcuni errori commessi oggi".

Ricordiamo che l'Europeo di Roma, oltre a valere il titolo di campione continentale, offre la possibilità di accedere al torneo di calcio a 5 non vedenti alle prossime Paralimpiadi di Tokyo 2020.