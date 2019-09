"Le sostituzioni premature di Vanoli e Martino non devono essere un alibi. Abbiamo perso un po' di umiltà e determinazione", mister Palermo esordisce così a margine della pesante sconfitta subita nel derby con il Varazze. La lucidità della squadra e il non aver perso la testa gli elementi da salvare in una domenica da archiviare in fretta per i giallorossi.