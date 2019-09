Calcio, Varazze. Derby matto per mister Calcagno: "Tanti errori individuali, felice per Saporito"

Una gara iniziata in salita e finita in gloria. Questa, in sintesi, la folle domenica del Varazze. Gli uomini di mister Calcagno sono infatti andati sotto per 2 a 0 commettendo alcune leggerezze difensive. Poi, un reazione veemente, nella quale spicca la tripletta di Saporito.

Mister Calcagno elogia il carattere dei suoi, ma non dimentica gli errori commessi: "C'era tanta voglia di mettere finalmente a frutto il lavoro fatto. Una partita comunque difficile da spiegare che avremmo potuto anche perdere".