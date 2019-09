Mister Mario Gerundo promuove la prestazione della sua Veloce, nonostante la sconfitta contro il Via dell'Acciaio. I savonesi, andati in vantaggio grazie a una punizione di Luca Maida, si sono fatti prima raggiungere e poi superare dalla compagine genovese. Per quanto riguarda il mercato, il trainer granata spera ancora in un innesto nel reparto avanzato.