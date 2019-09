Dal 1937 vicino ai colori giallorossi: l'Altarese festeggia Franco Piccardi

Nell’ambito del festeggiamento dei suoi 90 anni l’U.S.D. Altarese 1929 ha voluto ricordare una gloria del passato che ha rivestito il ruolo di calciatore, dirigente e presidente del sodalizio valbormidese.

Infatti Franco Piccardi 96 anni, classe 1924, ha cominciato a giocare nell’Altarese nel 1937 anno a cui si riferisce questa foto(terzo in piedi da sinistra) ed ha continuato sino agli anni 50.Nel periodo bellico e postbellico giocava in una formazione dove la linea difensiva era composta dal fratello Piccardi Elio e dal cugino Piccardi Valerio. La tradizione è proseguita col figlio Flavio,forte difensore centrale degli anni 70 ed attualmente col pronipote Claudio Piccardi, centrocampista, da quest’anno nella rosa dell’Altarese.

Per ricordare una vita al servizio del calcio altarese l’attuale presidente del sodalizio Eldo Beltrame ha voluto che fosse proprio il pronipote Claudio a consegnare a Franco Piccardi un manufatto in vetro della Soffieria Artistica Amanzio Bormioli quale ringraziamento per l’attività svolta e con la speranza che serva da esempio affinché le radici della squadra si fondino sempre più nel territorio come fanno ben sperare i 50 ragazzi iscritti al settore giovanile.