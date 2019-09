Canottieri Sabazia: Cigliutti e De Gregori portano a casa 4 ori e 3 argenti

Si sono svolte a San Miniato, lo scorso fine settimana, le gare di Campionato Italiano assoluti e di categoria. Hanno partecipato alla manifestazione oltre 250 atleti provenienti da tutta Italia che rappresentavano più di 50 società.

La Canottieri Sabazia, presente con 2 atlete molto preparate, Paola Cigliutti e Cristina De Gregori, ha conquistato 4 ori (nel K2 sui 5000, 1000 e 500 metri, 1 oro nel K1 200 metri), e 3 argenti (nel K1 500 e 200 metri).

Un risultato fonte di soddisfazione per l’intera società biancorossa.

Nelle Sede della Canottieri Sabazia, intanto, sempre più fervono i lavori organizzativi per organizzare al meglio l’appuntamento del 40° Trofeo Medaglia d’Argento Presidente della Repubblica: due giornate, il 5 e il 6 ottobre, in cui lo sport della canoa sarà in vetrina nello specchio acqueo della Torretta di Savona, e attirerà un pubblico non soltanto di savonesi. Numerose le iscrizioni già giunte, non solo da società italiane, cosa che fa ben sperare per un’edizione che possa suggellare al meglio la 40ma edizione.

RISULTATI:

K2, 1000 mt, Master B femminile:

ORO per Paola Cigliutti e Cristina De Gregori

K1, 500 mt, Master B femminile:

ARGENTO per Cristina De Gregori

K1, 500 metri, Master C femminile:

ARGENTO per Paola Cigliutti

K2, 500 metri, Master B femminile:

ORO per Paola Cigliutti e Cristina De Gregori

K1, 200 metri, Master B femminile:

ORO per Cristina De Gregori

K1, 300 metri, Master C femminile:

ARGENTO per Paola Cigliutti

K2, 5000 metri, Master B femminile:

ORO per Paola Cigliutti e Cristina De Gregori