Atletica Arcobaleno, Europei Master: Stefano Pasquato e Ino Abbo si vestono di oro e argento a Jesolo

Due prestigiose medaglie per gli “Arcobaleni” impegnati agli Europei Master svoltisi nei giorni scorsi a Jesolo.

Lo sprinter Stefano Pasquato (M35) ha conquistato, a livello individuale, un ottimo 5° posto sui 200. Prima di impegnarsi al massimo nella staffetta 4x100, per giungere ad un risultato notevolissimo: nuovo record italiano (con il crono di 42.91 !!!) e vittoria!!! Gioia da condividere con i compagni d’avventura Aligi Pasqualetto, Edoardo Calderaio e Giovanni Tomasicchio.

Buona prova nella gara di marcia per l’irriducibile Ino Anno. Giunto al traguardo in 7° posizione ha contribuito a portare sul podio, per una splendida medaglia d’argento, la squadra azzurra nella specifica classifica a squadre.