Keiko d’Autunno: stage Interregionale gratuito di Aikido del Nord-Ovest, il 19-20 Ottobre a Finale Ligure

E’ ufficiale, Sabato 19 e Domenica 20 Ottobre, a Finale Ligure presso il Palasport Alessia Berruti si terrà il primo Stage Interregionale di Aikido del Nord-Ovest Italia.

Sono ben 26 i Dojo di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta che collaborano tra loro per l’organizzazione dell’evento, promosso dalla Sezione Aikido della Polisportiva del Finale A.S.D., con il patrocinio del Comune di Finale Ligure.

“Tutto è nato la scorsa primavera”, racconta Roberto Vidimari, uno dei due Responsabili di Dojo facenti parte della polisportiva finalese, “quando due importanti Maestri torinesi, il Maestro Piero Villaverde 7° dan Shihan, ed il Maestro Alberto Leis, 5° dan, hanno lanciato la proposta di organizzare un raduno Interregionale, sulla Scia del Kinensai svoltosi nel maggio 2018 a Torino”.

Il Kinensai fu un evento celebrativo organizzato dall’Associazione Nazionale Aikikai d’Italia in occasione del 40ennale dell’Associazione stessa. Un’esperienza importante a cui i dojo di Finale e Tovo rispettivamente dei Maestri Cenisio e Vidimari avevano partecipato accompagnando parecchi dei bambini che allenano.

Subito dopo si era già ipotizzato di poter riproporre, annualmente un evento, che, anche se non più a carattere celebrativo, potesse di nuovo riunire i Dojo di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta che avevano partecipato al Kinensai. Tutto questo anche perché non prevedendo competizioni o gare, sono gli Stage il momento che consente esperienze di scambio tra i praticanti di Aikido, e questa, è un’esperienza di crescita importante soprattutto per i più giovani.

“Così quando i Maestri Villaverde e Leis hanno lanciato la proposta”, continua Vidimari, “immediatamente abbiamo deciso di offrire la nostra candidatura e farci carico dell’organizzazione dell’evento, (anche in ragione del fatto che la Polisportiva del Finale possiede una struttura, adatta ad ospitarlo). Si tratta del Palasport Alessia Berruti, nel quale ci alleneremo per l’occasione”.

“Lo stage sarà tenuto da 16 tra i Responsabili di dojo organizzatori dell’evento, che ovviamente è aperto anche ai dojo di tutto il resto d’Italia ed esteri, purchè i partecipanti siano regolarmente iscritti alle associazioni nazionali. Tra queste, alcune lezioni saranno dedicate ai bambini, altre agli adulti, principianti ed esperti, altre alle armi che vengono usate nella pratica dell’Aikido. Inoltre è previsto un Overtone, (extra suono, che nasce dalla fusione della voce di tutti coloro che partecipano a questa pratica meditativa e le cui vibrazioni arrecano energia e benessere), la sera del sabato ed un Embukai, una dimostrazione aperta al pubblico, che chiuderà l’evento la domenica intorno all’ora di pranzo”, conclude Vidimari.

“Organizzare un evento di tale portata, è al contempo impegnativo e appassionante”, prosegue Silvia Puppo, che pratica nella Scuola Aikido della Polisportiva del Finale. “E’ molto importante, aver cura di ogni dettaglio, cercando di non lasciarsi sfuggire nulla. Per questo stiamo cercando di rendere piacevole l’intera esperienza per i nostri ospiti, ed abbiamo deciso di organizzare una cena dei partecipanti presso il Ristorante da Giuele, con intrattenimento serale per i bambini. Anche questo senz’altro sarà un altro importante momento di scambio e condivisione, soprattutto per i ragazzi, ma non solo. Tutto ciò naturalmente è reso possibile anche dalla Polisportiva del Finale, patrocinata dal Comune di Finale Ligure, che ci concede l’uso del Palasport, nonostante il calendario sempre affollatissimo e che naturalmente ci teniamo a ringraziare. La nostra speranza è che siano tante, in futuro, le iniziative di questo genere nel mondo dell’Aikido, a cui poter partecipare”.

In proposito, il Maestro Giampaolo Cenisio ci comunica: “Sono felice di poter annunciare che gli scorsi giorni l’Associazione Nazionale ha deciso di fissare proprio qui a Finale Ligure anche uno degli unici due Stage Nazionali per bambini, (l’altro si svolgerà a Napoli), della Stagione Sportiva 2019-2020. Questo stage si svolgerà il 7 giugno e sarà Diretto dal Maestro Domenico Zucco, 7° dan Shihan e membro della Direzione Didattica dell’Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese Aikikai d’Italia. Troviamo molto bello che l’Associazione stia decidendo di dedicare una sempre crescente attenzione ai più giovani, che in fondo sono il futuro dei nostri dojo”.

Tornando al Keiko d’Autunno, a breve tante nuove informazioni, tra cui i nomi dei Responsabili che terranno le ben 32 lezioni previste.