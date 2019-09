Calcio giovanile. Il ricordo di Giacomo Comparato non si spegne, va al Toro l'ottava edizione del Memorial dedicato alla leva 2007

Si è ormai giunti all’ 8^ edizione del “Torneo Giacomo Comparato”, una delle prestigiose manifestazioni a carattere nazionale, organizzate dalla società A.S.D. Cairese 1919.

Juventus, Torino, Genoa e Sampdoria, insieme ad altre dodici società dilettanti liguri-piemontesi, hanno dato vita ad una due giorni di bel calcio all’insegna della sportività e del fair play, onorando pienamente la memoria di Giacomo. Imponente la cornice di pubblico, che ha seguito, con calorosa partecipazione, tutto lo svolgimento del torneo.

Toccante la premiazione, diretta dall’Avv. Nicolò Zunino (consigliere comunale del Comune di Cairo), che insieme al Vice-Sindaco Roberto Speranza ed all’assessore allo sport Caterina Garra, hanno ricordato, con parole toccanti, la figura di Giacomo.

Principali protagoniste le quattro squadre professioniste, che hanno dato vita a due derby, con i successi del Torino, nella finale 1°-2° vinta per 3-0 contro la Juventus, e la Sampdoria, che batte il Genoa, nella finale per il 3°-4°, per 4-0

LA CLASSIFICA

1 TORINO

2 JUVENTUS

3 SAMPDORIA

4 GENOA

5 SAVONA

6 FOSSANO

7 VADO

8 CAIRESE

9 LEGINO

10 PIETRA LIGURE

11 CAMPOMORONE SANT’OLCESE

12 TAGGIA

13 SANREMESE

14 GOLFO PARADISO

15 ATLETICO ARGENTINA

16 BISTAGNO

TOP 11

1) GABRIELE CANONICA (CAIRESE)

2) GABRIELE BARBERO (VADO)

3) ALESSANDRO FALCONE (SANREMESE)

4) TOMMASO ANFOSSI (ATLETIC ARGENTINA)

5) ALESSANDRO CORTESI (SAVONA)

6) ALESSANDRO ICARDI (FOSSANO)

7) MANUEL ROMEO (TAGGIA)

8) MATTEO OTTONELLO (CAMPOMORONE)

9) ERIC BOSCONI (LEGINO)

10) DANIELE ODDONE (PIETRA LIGURE)

11) LUCA MANNAI (GOLFOPARADISO)

ALLENATORE: ERMANNO DEMARIA (TORINO)

MIGLIORI PORTIERI

RICCARDO ANINO (TORINO)

RICCARDO RADU (JUVENTUS)

EMANUELE ARDITO (GOLFO-PARADISO)

MIGLIORI DIFENSORI

ALAN KEAN (JUVENTUS)

STEFANO MARTUCCI (FOSSANO)

TOMMASO GALLO (TORINO)

MIGLIORI CENTROCAMPISTI

ABDISSA SCROCCO (SAMPDORIA)

DAVIDE CARTA (CAIRESE)

MARTINO ODERO (GENOA)

MIGLIORI ATTACCANTI

FRANCESCO BERTA (GENOA)

SIMONE ROSCIGLIONI (SAMPDORIA)

ABRAHAM TAVOLA (JUVENTUS)