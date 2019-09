Calcio, Plodio. Parola a mister Roso: "Ambiente fantastico. Vogliamo essere una mina vagante"

L'avventura di mister Dario Roso sulla panchina del Plodio è iniziata da ormai quasi un mese. Un lasso di tempo breve al termine del quale, però, è possibile tracciare un piccolo bilancio.

L'allenatore savonese ex Letimbro e Priamar è alla sua prima esperienza alla guida di una squadra della Val Bormida: "L'ambiente è fantastico. Qui in Valle c'è sempre voglia di calcio, forse di più rispetto alla Riviera. I ragazzi stanno lavorando molto e bene. La società mi sta mettendo a disposizione strutture adeguate. Anche qui, come nelle altre realtà dove sono stato, sono in perfetta sintonia con la dirigenza, formata da persone capaci".

Sul ruolo che il Plodio potrà giocare in un campionato che si preannuncia competitivo, non solo per i molti derby, Roso non si sbilancia troppo: "La squadra è tutta da costruire. Sono contento che alcuni importanti giocatori della passata stagione siano rimasti. Abbiamo inserito pedine provenienti da varie realtà. Sto lavorando sull'amalgama del gruppo. Non so bene ancora dove possiamo arrivare. Ci sono squadre più attrezzate di noi, ma vogliamo essere una mina vagante. La società ci chiede di fare un bel campionato".