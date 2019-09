Calcio, Prima Categoria. Prima gioia in carriera per il giovane dello Speranza Denis Monetta: "Partita difficile, ma è stato importante conquistare il primo successo"

La prima volta non si scorda mai e così deve essere per il giovane Denis Monetta, autore del momentaneo pareggio del suo Speranza contro l’Aurora Calcio. Per l’esterno offensivo si tratta del primo goal in carriera con i “grandi”, condita poi con il primo successo in stagione per gli uomini di mister Calcagno:

“E’ stata una partita molto difficile” – esordisce Monetta – “Abbiamo cercato la vittoria fino all’ultimo, stringendo i denti fino al triplice fischio. Siamo andati in svantaggio dopo poco istanti dall’inizio dell’incontro, ma nonostante questo non ci siamo abbattuti e abbiamo lottato costantemente. Nella ripresa siamo entrati con il piglio giusto, con la voglia di ribaltare il risultato e di conquistare una vittoria preziosissima per il morale. Sono molto felice per il mio primo goal tra i grandi in gara ufficiale, ma l'importante era vincere e portare a casa i primi tre punti stagionali. Ci tengo particolarmente a dedicare questa rete alla società e a chi mi ha sempre sostenuto.”