Calcio, Eccellenza: le sanzioni dopo la prima giornata di campionato

CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 15/ 9/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA Euro 75,00
RIVASAMBA H.C.A.
Per la condotta dei propri sostenitori i quali nel corso della gara rivolgevano al ddg espressioni gravemente ingiuriose e minacciose.
A CARICO DI ALLENATORI
AMMONIZIONE
LUPO ALESSANDRO (IMPERIA)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
COSTA FRANCESCO (RIVASAMBA H.C.A.)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO AMMONIZIONE (I INFR)
LUPO SIMONE (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
FIGONE PIER FRANCESCO (ALBENGA 1928)
DIGNO ADAMO (ANGELO BAIARDO)
OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)
ROSATI LUCA (ANGELO BAIARDO)
BAGNATO NICOLO (ATHLETIC CLUB LIBERI)
MATAROZZO MATTEO (ATHLETIC CLUB LIBERI)
CANNONE MARCO VITTORIO (BUSALLA CALCIO)
IRACI DANIELE (BUSALLA CALCIO)
MOLINI MATTIA (BUSALLA CALCIO)
MONTI NICCOLO (BUSALLA CALCIO)
BRUZZONE ALESSANDRO (CAIRESE)
CURABBA MORENO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
DAMONTE ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
GUIDOTTI FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
MASSA RICCARDO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
GALLI DANIELE (FINALE)
POLLERO MICHELANGELO (FINALE)
CAMPELLI MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
PICCARRETA FEDERICO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
BOGGIAN GIOVANNI (IMPERIA)
GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA)
GUARCO SIMONE (IMPERIA)
MARTELLI MATTEO (IMPERIA)
ERANIO LORENZO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
FAVORITO PIETRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
VAGGE FREDERICO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
AGNESE MATTIA (OSPEDALETTI CALCIO)
ESPINAL MARTE ELPYS JOSE (OSPEDALETTI CALCIO)
LATELLA GIACOMO (OSPEDALETTI CALCIO)
BOTTINO SIMONE (PIETRA LIGURE 1956)
D ARCANGELO EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)
PRAINO ERRI (PIETRA LIGURE 1956)
ROVERE EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)
BASSO ALESSANDRO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
BELARDINELLI GIORDANO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
KAMBO DYLAN (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
SCARPINO SAMUELE (RIVASAMBA H.C.A.)
SEVERI EDOARDO (RIVASAMBA H.C.A.)
CUNEO SIMONE (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)
PANE MASSIMILIANO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)
PANEPINTO FABIO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)