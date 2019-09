Calcio non vedenti. Arriva il primo gol agli Europei non vedenti per Sebastiano Gravina, superata 3-1 la Romania

E' arrivata la prima vittoria, dopo il pareggio contro la Turchia, per l'Italia ai campionati europei di Roma.

Il successo sulla Romania per tre reti una una ha visto andare a segno il pietrese Sebastiano Gravina, pronto a realizzare la rete del 2-0, realizzando così la propria prima marcatura nella rassegna (gli altri gol portano le firme di D'Attolico e Cavallotto).

Gli azzurri torneranno in campo alle 19:30 per sfidare la Spagna, nella manifestazione continentale valida anche per accedere alle prossime Paralimpiadi di Tokyo 2020.