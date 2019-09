Calcio, Promzione: i primi provvedimenti stagionali, quattro giornate a Bisio della Sestrese

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 15/ 9/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 15/ 9/2019 F.S.

SESTRESE CALCIO 1919 - LEGINO 1910

" Visto il referto arbitrale relativo alla gara in epigrafe, nel quale il ddg riferiva di aver: - al '46 del s.t. con il risultato di 2 : 1 in favore della squadra ospitante (Sestrese), assegnato un calcio di rigore in favore della squadra ospite (Legino) per un fallo di condotta violenta;

- successivamente revocato tale assegnazione ritenendo che la segnalazione del primo assistente fosse riferibile ad una posizione di fuorigioco precedente alla condotta violenta

- di cui sopra; - al termine della gara, avuto un confronto con il citato Assistente dal quale emergeva l'incomprensione legata all'episodio sopra descritto e, in particolare, che l'Assistente non avesse segnalato alcuna posizione di fuorigioco ma soltanto la condotta violenta di cui sopra;

" visto l'art. 10 comma 5 del CDS " ritenuto che trattasi di fatto che abbia avuto influenza sul regolare svolgimento della gara tenuto conto che della tipologia del provvedimento arbitrale, posto che un calcio di rigore rappresenta di per sé un'ottima occasione di segnare una rete, del minutaggio di adozione di tale provvedimento avvenuto in tempo di recupero di fine gara e del risultato in essere di una sola rete di scarto fra le squadre;

" ritenuto che, pertanto, vi sarebbe stata un'alta probabilità di modifica dell'esito della gara; " visto il preannuncio di reclamo da parte della società Legino ed il reclamo; " ritenuto che ad ogni modo la violazione appare rilevabile ex officio

PQM

Dispone la ripetizione della gara, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti adottati.

Dispone la restituzione del contributo eventualmente versato dalla società reclamante qualora corrisposto.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA Euro 50,00

LOANESI S.FRANCESCO

Perché producendo la distinta alle ore 15.30 cagionava l'inizio della gara con 40 minuti di ritardo.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 3/10/2019

FERRARI ANDREA (BRAGNO) allontanato.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26/ 9/2019

CARELLA PIETRO (LEGINO 1910)

AMMONIZIONE

ZITO GIACINTO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE MANETTI ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

BIOLZI ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

AGATA DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

CARLETTI FABIO (PRAESE 1945)

SICILIANO SIMONE (TAGGIA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E

BISIO ALESSIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

Perché a gioco in svolgimento ma altra zona del campo, colpiva con uno schiaffo un giocatore della squadra avversaria senza provocare lesione. Sanzione aggravata per l'età del giocatore.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

ANGIUS LUCA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

BACIGALUPO FEDERICO (REAL FIESCHI)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

BADOINO ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

RASO MARCO (PRAESE 1945)

RUSSO GIANLUCA (TAGGIA)

LEGGIO SAMUELE (VENTIMIGLIACALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

MASSA MARCO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

TROIANO ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

BROVIDA GABRIELE (BRAGNO)

FENOGLIO LUCA (BRAGNO)

GIRIBALDI LUCA (BRAGNO)

PIETROSANTI ALESSIO (BRAGNO)

VEJSELI IRFAN (BRAGNO)

CUPINI MARCO (CADIMARE CALCIO)

GIANNINI TOMMASO (CADIMARE CALCIO)

IMPERATORE GIUSEPPE (CADIMARE CALCIO)

MOUSSAVI SEYED NADER (CADIMARE CALCIO)

PANNONE ANTONIO (CADIMARE CALCIO)

CRISAFULLI LUIGI (CAMPOROSSO)

BONANDIN DAVIDE (CELLE LIGURE)

RAMPINI EDOARDO (CELLE LIGURE)

ANCONA ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MAXENA FRANCESCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BONELLI ANDREA (COLLI ORTONOVO)

MIRAGLIA DANIELE (DIANESE E GOLFO 1923)

BERNARDINI LUCA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

FERDANI FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

LAGHEZZA RICCARDO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

SELIMI GERSI (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CARAMELLO MARCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

PIROLI NELSON (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ALLOCCA GIACOMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

MAGGIORA ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

MILICI ALESSIO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CUCCOLO DANIELE (FORZA E CORAGGIO)

GIORDANO RAFFAELE (FORZA E CORAGGIO)

MOZZACHIODI NICCOLO (FORZA E CORAGGIO)

PESARE FRANCESCO (FORZA E CORAGGIO)

STELLA FEDERICO (FORZA E CORAGGIO)

CANEPA MIRKO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

GACCIOLI NICOLO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

MAURA NICOLO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

BENNATI GUIDO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

BOCCARDO FILIPPO (LEGINO 1910)

ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)

SALIS ALESSIO (LEGINO 1910)

BACCELLI NICOLAS (LEVANTO CALCIO)

MARASCO GENNARO (LEVANTO CALCIO)

RIGHETTI DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

ZITO MICHELANGELO (LEVANTO CALCIO)

DE MATTEI ALESSIO (LITTLE CLUB JAMES)

TORLIONE DAVIDE (LITTLE CLUB JAMES)

VIGNOLO FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

WATARA CHERIF (LITTLE CLUB JAMES)

ROMITI NICOLA (MAGRA AZZURRI)

IANNELLI LUCA (MARASSI 1965)

STEFANZL ROMAN JAVIER (MARASSI 1965)

PAVONE ALESSIO (PRAESE 1945)

SPALLAROSSA TOMMASO (PRAESE 1945)

VERARDO GIACOMO (PRAESE 1945)

BACIGALUPO FEDERICO (REAL FIESCHI)

DONDERO COSIMO (REAL FIESCHI)

GHIRLANDA NICOLO (REAL FIESCHI)

CUNEO ALESSIO (TAGGIA)

GAMBACORTA LUCA (TAGGIA)

MINGHINELLI MATTEO (TAGGIA)

RAVONCOLI MIRKO (TAGGIA)

SINA ERNALD (TAGGIA)

BOCCHIA FEDERICO (VALDIVARA 5 TERRE)

NACLERIO ANTONIO (VALDIVARA 5 TERRE)

BOTTEGHIN FEDERICO (VALLESCRIVIA 2018)

EL ATIKI MOHAMMED (VALLESCRIVIA 2018)

PRESTIA MANUEL (VALLESCRIVIA 2018)

ANGELLA ELIA (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

KEPI BRRUNO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

FOCCIS CICOGNA MICHEL (VELOCE 1910)

TIOLA FEDERICO (VELOCE 1910)

IERACE DAVIDE (VENTIMIGLIACALCIO)

LEGGIO SAMUELE (VENTIMIGLIACALCIO)

MUSUMARRA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

REA ALFONSO (VENTIMIGLIACALCIO)

SALZONE ALESSIO (VENTIMIGLIACALCIO)

SAMMARTANO LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

SCAPPATURA ALESSANDRO (VENTIMIGLIACALCIO)

COSTA ANDREA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

FALSINI FILIPPO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

IACOPINO GIANLUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

ORERO LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)