Calcio, Savona. Completata la cessione anche delle quote di minoranza

La visita di Roberto Patrassi di inizio settimana a Savona è stata utile per il presidente biancoblu anche per concludere alcuni aspetti burocratici relativi al rilevamento delle quote societarie.

Dopo la firma avvenuta a luglio per il rilevamento del pacchetto di maggioranza della General Sport, nelle scorse ore l'annunciata cordata milanese, di cui non sono stati rivelati i nomi dei componenti, ha infatti acquisito anche le quote minoranza.

Il passaggio è avvenuto anche in questa occasione presso gli uffici del notaio Smedile.