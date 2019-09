Calcio, Seconda Categoria A: fissato il recupero tra Borgio Verezzi e Virtus Sanremo

La forte grandinata di inizio settembre aveva costretto il direttore di gara a sospendere il match di Coppa Liguria tra il Borgio Verezzi e Virtus Sanremo sul risultato di 1-0 a favore dei rossoblu.

Come impone però il nuovo regolamento, la gara sarà ripresa dal momento della sospensione, motivo per cui i rossoblu e i matuziani si ritroveranno per disputare esclusivamente il secondo tempo del match, partendo da inizio ripresa.

La partita si completerà mercoledì 25 settembre a partire dalle 20:30.