Amichevole amarcord a Cogoleto: scende in campo il Varazze vincitore della Promozione 2004

15 anni fa il Varazze guidato da Derio Parodi vinceva il campionato di Promozione e ieri una buona parte di quelle "vecchie glorie" ha sfidato in amichevole il Città di Cogoleto guidato dal loro ex mister.



Un momento amarcord particolarmente speciale per i giocatori che nella cavalcata trionfale della stagione calcistica 2003/2004 avevano conquistato l'Eccellenza lasciandosi alle spalle il favorito Casella San Cipriano.



I difensori Maximiliano Valle e il capitano Simone Tiraoro, i centrocampisti Giovanni Damonte, Matteo Freccieri, Matteo Fulcner, Mino Giannone (che gioca ancora nella Vadese), Simone Ferrandi e il dg dell'attuale Varazze Mauro Tabacco e in attacco la coppia gol composta da Giacinto Zito e da Alberto Corradi.



In panchina li ha guidati Matteo Rossi, uno dei componenti di quella vincente linea a tre difensiva, alla presenza dell'ex centrocampista nerazzurro Luigi Pierfederici.



Presenti anche il massaggiatore dell'epoca Tomaso "Jerry" Canepa e la bandiera varazzina del passato Antonio "Cantalù" Fazio, ex compagno e giocatore del Varazze e del Sassello del mister cellese. Hanno risposto alla convocazione ma non hanno potuto partecipare per problemi di lavoro e familiari il portiere Flavio Bruzzone e il centrocampista Giacomo Damonte.



Hanno partecipato alla partita altri 2 giocatori guidati da mister Parodi in altre stagioni: Davide Perata ex Varazze e Alberto Valle ex Arenzano.



La partita si è conclusa 3-0 per il Città di Cogoleto con le reti di Federici, Lupia e Sciutto ma il "vecchio" Varazze ha dato filo da torcere agli 11 uomini di Parodi che domenica inizieranno il campionato in casa contro la Ruentes.



Le formazioni:



Citta di Cogoleto



Nucci; Ferrando, Perrone, Mastrogiovanni; Lupia, Molinaro, Revello, Fazio, Maragliano;

Federici, Sciutto.



A disposizione: Caviglia, Doga, Vallarino, Grandoni.

Mister: Parodi



Varazze 2004



Mantero (prestato dal Città di Cogoleto); Tiraoro, Damonte, M. Valle; Ferrandi, Fulcner, A. Valle, Tabacco, Freccieri; Zito, Corradi.



A disposizione: Perata, Giannone

Mister: Rossi