Saranno recuperati mercoledì 25 settembre, alle ore 20.30, i due match che mancano per la prima fase della Coppa Liguria Prima Categoria.

In campo scenderanno per il Girone A Borgio Verezzi e Virtus Sanremo, che giocheranno per soli 45 minuti, ripartendo dall'1-0 per i savonesi.

Nel Girone B si sfideranno Pallare e Murialdo che recupereranno il match non disputato due settimane fa per il maltempo.