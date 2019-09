Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria. Alle 18 c'è Borgio Verezzi - San Filippo Neri

Tra oggi e domani verrà infatti dipanato il programma della terza giornata, in attesa degli ultimi 45 minuti di gioco tra Borgio Verezzi e Virtus Sanremo , calendarizzato per la giornata di mercoledì.

Tra poche ore, alle 18:00 verrà però disputata una gara fondamentale per le dinamiche del raggruppamento: Borgio Verezzi - San Filippo Neri. Una sfida sulla carta molto interessante viste le ambizioni degli ingauni in ottica campionato, sia per la nuova creatura plasmata da Simone Rattalino, pronta ad agganciare al vertice l'Oneglia in caso di successo.