Calcio. Savona per l'immediato riscatto con la Fezzanese, ma resta l'incognita allerta meteo. Siciliano: "Vogliamo e dobbiamo migliorare" (VIDEO)

La prima sconfitta in campionato del Savona targato Patrassi ha scatenato un certo malcontento all'interno della società biancoblù, considerando soprattutto l'atteggiamento messo in campo dalla squadra nella brutta trasferta di Caronno Pertusella.

Il faccia a faccia tra staff, giocatori e presidente, con la presenza al "Bacigalupo" di uno dei soci della cordata milanese subentrata in estate al posto di Cristiano Cavaliere, sembra aver riportato all'interno dello spogliatoio il giusto livello di attenzione, in vista delle prossime gare che inizieranno a delineare in maniera più chiara la classifica del girone A.

Alla vigilia del match contro la sorpresa Fezzanese, a punteggio pieno dopo le tre vittorie ottenute contro Casale, Sanremese e Ligorna, mister Siciliano analizza la settimana vissuta dai suoi ragazzi, pronti a reagire dopo lo stop di sette giorni fa.