Calcio, Eccellenza. Imperia e Finale a caccia di conferme, la cronaca diretta dal "Ciccione"

IMPERIA - FINALE 1-0 (30' Boggian)

46' si chiude con la punizione di Sancinito deviata in corner da Vernice la prima frazione di gioco.

45' resta in inferiorità numerica la squadra ospite! Capra si invola tutto solo verso la porta di Vernice, ma appena prima di entrare in area interviene su di lui Freccero che lo stende. L'esterno sinistro finalese finisce sotto la doccia.

44' crescono gli uomini di Buttu in questa fase finale di tempo. Arriva un cross molto teso dalla destra di Pollero, palla che attraversa lo specchio della porta di Trucco e termina fuori.

40' buona giocata di Vittori a liberarsi di Giglio, filtrante verso Rocca intercettato però da Guarco che libera l'area.

37' è ancora sulla fascia destra che l'Imperia crea i maggiori grattacapi, ma stavolta il cross di Martelli non trova nessun compagno pronto alla deviazione.

35' buona discesa di Fazio sulla destra, cross rasoterra per Boggian che diventa quasi un tiro ma è ancora attento Vernice in uscita.

30' IMPERIA IN VANTAGGIO! Punizione dalla sinistra di Sancinito, nella mischia spunta la testa di Boggian che deposita la sfera in rete.

28' risponde Vittori indirizzando con la testa il cross di Freccero da sinistra verso la porta di Trucco, parata in due tempi del portiere nerazzurro.

26' altra occasionissima per i ragazzi di Lupo con l'altro ex dell'incontro Capra. Rovesciata nel cuore dell'area finalese e palla che sibila sull'esterno del palo con Vernice che controlla sicuro la sfera.

24' punizione dell'Imperia affidata ai piedi del solito Sancinito, traiettoria impeccabile che però carambola da un palo all'altro senza varcare la linea di porta!

18' sembra reggere bene il terreno di gioco nonostante l'incessante pioggia.

15' prima occasione per il Finale sui piedi di Rocca, anche Trucco chiamato alla sua prima parata e calcio d'angolo per gli ospiti.

14' ancora Martelli, stabilmente sull'esterno destro, si incunea nell'area finalese e va alla conclusione. Risponde ancora presente Vernice che in due tempi, e con l'aiuto di un compagno, poi blocca la sfera.

9' triangolazione imperiese che dall'esterno porta Martelli, imbeccato da Sancinito, a tu per tu con Vernice. Ancora una volta è l'estremo difensore ospite ad arrivare per primo sulla sfera.

5' tiro di Martelli da poco dentro l'area, respinta di De Benedetti, secondo i padroni di casa con un braccio ma il direttore di gara fa segno di proseguire.

4' controllo notevole di Capra sul terreno scivoloso, filtrante rasoterra per Boggian che il campo bagnato rende imprendibile per l'ex Savona e palla tra le braccia di Vernice.

1' squadre schierate con le classiche divise sotto una pioggia che non intende fermarsi. Per il signor Iacopetti è tutto ok, si parte!

PRIMO TEMPO

Buongiorno dal “Nino Ciccione” di Imperia a tutti i lettori di rivierasport ed svsport.

Pomeriggio a caccia di conferme per Imperia e Finale in questa seconda giornata del campionato di Eccellenza. Dopo la scoppiettante vittoria sul campo del Pietra i nerazzurri, vogliono mantenere salda la testa della classifica ed esordire al meglio davanti al pubblico di casa. Stesse motivazioni per gli ospiti, che dopo aver pareggiato con rammarico la prima contro il Rapallo Rivarolese sono chiamati ad un'altr difficile prova.

Sarà anche un incrocio tra ex dopo il mercato estivo che ha visto il ritorno di Buttu sulla panchina giallorossoblu dopo la parentesi imperiese e l'approdo ad Imperia di Capra e Sancinito.

Queste le scelte per i due tecnici al fischio d'inizio.

IMPERIA (4-4-2): Trucco; Fazio, Virga, Guarco, Carletti; Martelli, Giglio, Sancinito, Minasso; Boggian, Capra.

A disposizione: Cacciò; Nastasi, Pellegrino, Ambrosini, Manitto, Salmaso, Risso, Sassari.

Allenatore: A. Lupo





FINALE (3-5-2): Vernice; Cavallone P., De Benedetti, Maiano; Pollero, Cavallone G., Galli, Faedo, Freccero; Vittori, Rocca.

A disposizione: Catalano; Balbiano, Odasso, Finocchio, Salata, Ferrara, Viganò, Intili, Buttu.

Allenatore: P. Buttu

Arbitro: Iacopetti di Pistoia