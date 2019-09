Calcio, Pietra Ligure. Pisano storce il naso: "Prima prestazione negativa, serve più personalità"

Tre gol fatti, sei subiti, e nessun punto in classifica: ad analizzare i semplici numeri l'inizio di stagione del Pietra Ligure si potrebbe definire più complesso del previsto, ma Mario Pisano, senza nascondersi, getta uno sguardo più ampio sullo stato di forma dei biancazzurri.

"Preoccupato? Una persona priva di equilibrio lo sarebbe alla seconda giornata. E' chiaro che la prestazione di oggi è stata largamente insufficiente. Abbiamo avuto un vero e proprio blackout nel corso della ripresa e abbiamo lasciato al Campomorone quegli spazi che la squadra di Pirovano è bravissima a sfruttare.

I tanti gol subiti? Arrivano da situazioni diverse e non riguardano esclusivamente la difesa, ma più che altro un atteggiamento generale. Quando si subiscono cinque rigori in tre partite inevitabilmente si commettono degli errori e, contemporaneamente, vi è una certa facilità nel fischiarceli contro. Detto questo dobbiamo avere più personalità in campo, un elemento che sulla carta, complici gli acquisti estivi, non dovrebbe mancarci".