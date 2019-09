Calcio, Eccellenza. Si guarda già a Albenga - Imperia, stretta leggera da parte dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive

Albenga - Imperia sarà domenica prossima il vero e proprio match di cartello per quanto concerne il campionato di Eccellenza.

Due squadre che vogliono puntare alla Serie D e due tifoserie rivali come non mai, renderanno davvero imperdibile la sfida del "Riva".

Al contempo sono arrivate le determinazioni dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, costola del Ministero dell'Interno, pronto ad emanare le disposizioni di sicurezza per l'incontro tra le squadre di Solari e Lupo.

Per l’incontro di calcio “Albenga - Imperia”, connotato da profili di rischio - si legge nella nota - ma per il quale non appare necessario il rinvio alle valutazioni del CASMS, l’Autorità Provinciale di P.S. di Savona, previa riunione con le società sportive interessate, è pregata di valutare la fattibilità dell’attuazione delle seguenti misure organizzative:

vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti nel limite stabilito dalle Autorità di P.S., nelle ricevitorie individuate dalle società sportive sotto la responsabilità delle stesse, previa esibizione da parte dell’acquirente di un documento di identità;

vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti sino alle ore 19.00 del giorno antecedente la gara;

trasmissione a cura della società sportiva ospitata dell’elenco degli acquirenti alla Questura di Savona, comprensivo del nominativo e della data di nascita, entro le ore 10,00 del giorno della gara;

impiego nel settore ospiti di volontari della società ospitata con casacca riconoscibile (simile a quella degli steward);

adeguata comunicazione ai tifosi delle Società Sportive interessate.