Volley. Torneo Internazionale "Sempre con noi": la vittoria dell'11° edizione va a Torino (FOTOGALLEY)

Cala il sipario sull'11° edizione del torneo internazionale di volley femminile "Sempre con noi" che ha visto la vittoria delle torinesi del Lilliput sulle svizzere del Cheseaux, terzo l'Acqui e quarto il GTNUdine, seguono le austriache del Tirol ,la Pallavolo Carcare, MTVMilano e le slovene del OK Ankaran.

I dirigenti della Pallavolo Carcare e tutto lo staff, se pur sfiniti da questa tre giorni di gare tiratissime e impegni organizzativi, possono ritenersi soddisfatti del buon esito di questa edizione che ha visto darsi battaglia le 8 formazioni sui parquet di Carcare e Cairo Montenotte.

Fiore all'occhiello di questa edizione è stata la presenza del vice allenatore della nazionale italiana di volley Giulio Cesare Bregoli, alla serata di gala con la presentazione delle otto formazioni.

Nonostante manchi ancora un mese ai primi impegni di campionato le formazioni di serie A straniere e di B1 e B2 italiane hanno già dimostrato un'ottima tenuta e intesa di gioco, anche se ci sono ancora qualche sbavature in alcuni elementi, ma quando ci si trova di fronte un avversario, nessuno ci stà a perdere e quindi le atlete hanno messo tutto negli incontri che si sono succeduti a ritmo serrato per tre giorni.

Alla fine tranne qualche sorpresa la classifica finale ha rispecchiato quanto espresso dalle ragazze delle varie società. Alcuni giorni di riposo e poi la società biancorossa del nuovo presidente Lorenzo Michele getterà già le basi per l'edizione numero 12 del torneo in calendario per il 2020.