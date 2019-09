Pietra Ligure e il Maremola Basket hanno dato l'ultimo saluto a Rocco Stivala

Pietra Ligure ha dato ieri nella Chiesa Parrocchiale N.S. del Soccorso l'ultimo saluto a Rocco Stivala, scomparso all'età di 49 anni.

Personaggio molto conosciuto in paese per via della sua attività di amministratore di condominio (con studio in Piazza della Vittoria), ma anche per i trascorsi da dipendente delle Poste e nelle fila del Maremola Basket, è mancato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove era ricoverato da qualche giorno in seguito ad un malore.

Rocco Stivala lascia la mamma Vittoria e la sorella Domenica oltre ai parenti e ai tanti amici.