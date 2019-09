Albenga-Imperia: biglietti e accrediti, tutte le informazioni utili

Dopo lo stop forzato causa allerta meteo, l’Albenga torna in campo domenica 29 settembre alle ore 15.00 allo stadio Annibale Riva. Avversario di giornata sarà l’Imperia, primo in classifica a punteggio pieno dopo due gare.

Per l’occasione la società comunica che l’ingresso per tribuna e gradinata sarà unicamente quello di Viale Olimpia 1 (lato gradinata, zona Tennis Club). Da tale accesso sarà inoltre preposto un apposito percorso per raggiungere la tribuna.Di seguito prezzi dei biglietti, acquistabili presso i botteghini dello stadio il giorno stesso della partita: Gradinata Sud 6 euro, Tribuna 10 euro.

Si ricorda, inoltre, che è ancora possibile acquistare l’abbonamento per assistere a tutte le gare interne di campionato. Quattro i tipi di tessera stagionale acquistabili:

– ABBONAMENTO GRADINATA € 60

– ABBONAMENTO TRIBUNA € 100

– ABBONAMENTO SOSTENITORE SILVER € 200 (comprensivo di 5 ingressi da regalare in tribuna e della sciarpa ufficiale)

– ABBONAMENTO SOSTENITORE GOLD € 250 (comprensivo di 5 ingressi da regalare in tribuna, della sciarpa ufficiale e della maglia da gara ufficiale).

SETTORE OSPITI

La vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti (prezzo 10 euro per un massimo di 100 tagliandi) sarà aperta sino alle ore 19.00 del giorno antecedente la gara, previa esibizione da parte dell’acquirente di un documento di identità, presso la segreteria dell’A.S.D. Imperia 1923.