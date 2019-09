La Coppa Italia di Serie D, giunta al secondo turno dopo le gare disputate prima dell'avvio del campionato, manda in campo il derby tra Sanremese e Savona, un appuntamento tradizionale che si ripete ormai da quattro anni.

La super sfida in terra matuziana aprirà un vero e proprio tour de force per la formazione di Siciliano, che giocherà quattro gare in soli dieci giorni.

Ecco le parole del tecnico biancoblù alla vigilia del match contro Lo Bosco e compagni