Calcio, Prima Categoria. Fausto Rebella fiducioso per la stagione dell'Aurora: "Vogliamo mettere tutti in difficoltà"

"L'inizio è stato positivo. Forse non sono arrivati i risultati, ma le prestazioni sono state buone". Capitan Fausto Rebella commenta così l'inizio stagione del nuovo Aurora di mister Simone Adami.

"Stiamo lavorando molto su schemi e movimenti diversi e sono arrivati molti giocatori nuovi. Non è facile all'inizio, ma siamo sulla buona strada", continua il centrocampista giallonero, che poi non nasconde le ambizioni del sodalizio cairese: "Il livello si è alzato quest'anno. Bisogna quindi fare il prima possibile i punti per raggiungere la salvezza, ma vogliamo giocare il nostro calcio e mettere in difficoltà tutte le squadre. Secondo me, possiamo fare bene".

Dopo tanti anni, l'Aurora dovrà fare a meno dei goal pesanti di un attaccante come Mozzone. "È stata una grande perdita, ma ho fiducia nel reparto avanzato e sono sicuro che rappresenterà uno dei nostri punti di forza", conclude.

I prossimi appuntamenti in Coppa dell'Aurora sono la trasferta ad Altare e il match casalingo contro il Quiliano&Valleggia.