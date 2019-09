Calcio, Prima Categoria. Marotta esalta i giovani del Quiliano&Valleggia: "Sono molto forti, ma non montiamoci la testa"

La stagione del Quiliano & Valleggia è iniziata nel migliore dei modi, come dimostra la Coppa Liguria, dove i ragazzi di Ferraro sono imbattuti dopo quattro partite. Pareggio al debutto stagionale contro l'Altarese, vittoria in casa della Letimbro, pareggio pirotecnico (3 a 3) con il Millesimo, capolista con i bianco-rosso-viola con 8 punti, e successo per 2 a 0 sulla lanciata Olimpia Carcarese.

Sulla vittoria di due giorni fa al "Corrent", maturata grazie alle reti di Vittori e di Marouf, ritorna Antonio Marotta. "Una vittoria importante - spiega - anche perché ottenuta contro una grande squadra e ben allenata". L'esperto attaccante proveniente dalla Vadese elogia i tanti ragazzi che compongono la rosa: "Domenica, è stata una prova di maturità dei nostri giovani, sono molto forti e hanno ancora ampi margini di miglioramento".

Il "toro" ha trovato al "Picasso" un ambiente ideale ma, nonostante i segnali incoraggianti, preferisce non fare proclami: "Mi trovo benissimo in questa squadra, sia con i giovani sia con elementi di esperienza come Grippo, Russo e Buffo. Sarà importante non montarsi la testa: il campionato sarà un'altra cosa rispetto alla coppa".