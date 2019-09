Calcio. Savona, al via l'iniziativa "Rispetto delle regole e degli avversari" in collaborazione con il Comune

"Rispetto delle regole e degli avversari". Sarà questo lo slogan all'insegna del quale si svolgerà l'attesissimo derby tra Vado e Savona valido per il campionato di Serie D in programma il 29 settembre. Un concetto che campeggerà sulle magliette celebrative che indosseranno rossoblu e striscioni all'ingresso in campo.

Dopodomani, vi sarà la presentazione ufficiale della maglietta, che avverrà nella Sala Conferenza della Pinacoteca di Piazza Chabrol a Savona. Inizio previsto per le 17. Un'iniziativa importante, in quanto promossa in occasione di un derby molto sentito, voluta dall'Assosorato dallo Sport del Comune di Savona e dal Savona FBC.