Calcio, Seconda Categoria. Mister Macchia analizza la sconfitta del Murialdo: "Il Calizzano ha vinto con merito"

"Partita negativa per noi, anche se eravamo un po' contati. Abbiamo usato questa gara per far mettere minuti nelle gambe a chi ne aveva meno", commenta mister Fabio Macchia.

"Non mi è piaciuto come abbiamo giocato, subendo troppo il Calizzano, che ha meritato. Troppi errori da parte nostra, anche a livello tecnico. Meglio, invece, nel secondo tempo, quando siamo riusciti a creare qualche occasione", aggiunge il mister del Murialdo, che conclude elogiando gli avversari: "Hanno meritato di vincere perché hanno avuto più fame e proposto un calcio migliore. Dal canto nostro, dobbiamo anzitutto recuperare alcuni giocatori infortunati all'inizio della preparazione. Dobbiamo renderci presto conto che questo campionato sarà difficilissimo. Lo stesso Calizzano può contare su una rosa nutrita e di valore. Mi aveva ben impressionato anche col Pallare. Se non daremo il massimo ogni domenica, sarà durissima salvarsi".