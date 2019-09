Calcio, Seconda Categoria. Primo successo stagionale per il Sassello, Danilo Rebagliati: "Importante vincere per il morale. Campionato? Sarà una bella lotta, noi proveremo a dire la nostra"

Arriva anche il primo successo stagionale per il Sassello, capace tra le mura amiche di superare per 2 a 1 l’ostico Santa Cecilia. Dopo la sconfitta di una settimana fa a favore della Vadese, gli uomini di mister Valicenti non si sono perduti d’animo e hanno continuato a lavorare per trovare una miglior condizione fisica. Ad analizzare la vittoria è il capitano biancoazzurro, Danilo Rebagliati:

“Domenica abbiamo conquistato i primi tre punti della stagione, sono sicuramente fondamentali per il morale, ma non dobbiamo fasciarci la testa. Credo che anche nel match contro la Vadese abbiamo disputato una prova di buon livello, ma giocando a 33 gradi e contro una delle squadre più attrezzate negli ultimi anni in Seconda Categoria non ha certo aiutato il nostro esordio. Stiamo migliorando partita dopo partita e stiamo assimilando i concetti di gioco del nuovo mister. La coppa è importante proprio per far propri gli schemi di gioco preparati dall’allenatore.”

Un campionato a 12 squadra, dove il margine di errore sarà minimo: “Il livello del campionato si è alzato ulteriormente rispetto alle ultime stagione” – prosegue l’attaccante – “Vedo Vadese e Mallare un gradino a sopra alle altre, ma ci sono almeno 3-4 squadre, tra cui noi, pronte a sfruttare i loro eventuali passi falsi.

Dopo un ritorno in Prima Categoria solo sfiorato nei playoff dello scorso anno, quest’anno Rebagliati e compagni ci riproveranno: “Noi vogliamo divertirci e giocare a calcio, provando a mettere in difficoltà tutte le squadre incontreremo. Non ci diamo obiettivi particolari, solo quello di vendere cara la pelle. A livello personale mi piacerebbe raggiungere nuovamente i playoff, ma adesso è tempo di lavorare, i conti li faremo più in avanti.”