Pallacanestro Alassio, al via la nuova stagione con tante conferme e qualche novità

Dopo i due Camp estivi che hanno visto la partecipazione di cento ragazzi, i tornei di 3contro3 e le partitelle estive sta per iniziare una nuovo stagione per la Pallacanestro Alassio con tante conferme e diverse novità.

Lo Staff tecnico sarà sempre guidato dalla Responsabile Laura Ciravegna reduce dall’esperienza con la Nazionale Italiana Under 15 che si occuperà dell’Under 18, dell’Under 16 e dell’Under 15 oltre ai gruppi minibasket. Fabio Devia allenerà l’Under 14 maschile, l’Under 13 maschile e femminile, Esordienti in tandem con Roberto Dorindo. Chicca avrà l’Under 16 femminile e Giulia, con Francesca, l’Under 14 femminile mentre nel Minibasket, per le categorie Aquilotti-Gazzelle (9-10 anni), Scoiattoli-Libellule (7-8 anni), Pulcini-Paperine (4-5-6 anni) ci saranno Laura, Fabio, la riconfermatissima Elisabetta Tomati e la new entry Cristina Fresco.

Negli ultimi anni alcuni ragazzi e ragazze delle categorie maggiori stanno dando una mano agli allenatori e in questa stagione saranno nuovamente in palestra, per la gioia dei bambini, Lorenzo Mola e Andrea Lila che coadiuveranno i vari allenatori.

Nel femminile è confermata la collaborazione, sotto le insegne del Blue Ponente, principalmente con le Società di Diano, Borghetto e Albenga mentre nel maschile le squadre saranno tutte “Made in Pallacanestro Alassio” con alcuni ragazzi arrivati a rinforzare le varie annate.

Lo sforzo organizzativo è enorme ma l’obiettivo che il sodalizio gialloblù si è sempre prefisso è quello di dare a tutti la possibilità di giocare ai livelli più consoni per le proprie caratteristiche.