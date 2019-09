Calcio, Coppa Liguria di Seconda Catgoria: Borgio Verezzi - Virtus Sanremo e Pallare - Murialdo, stasera si completano i recuperi

Grandine e pioggia avevano fermato, in parte e totalmente, le prime giornate di Coppa Liguria.

La grandine, ad esempio, aveva funestato Borgio Verezzi - Virtus Sanremo, costringendo il direttore di gara a sospendere la partita tra il primo e il secondo tempo. Il match, secondo il nuovo regolamento, riprenderà quindi dal 46' alle ore 20:30, con il risultato di 1-0 a favore dei rossoblu.

Non prese proprio il via, invece, Pallare - Murialdo, a causa delle forti piogge sullo stadio "Ravera". In questo caso la partita inizierà dal primo minuto, con il fischio d'inizio fissato alle ore 20:00.

Le due partite completeranno il quadro delle partite relative al girone di andata, in attesa del via, nel prossimo week end, del programma di ritorno.

A dirigere gli incontri saranno rispettivamente Semini di Albenga e Doglio di Savona, livescore su Svsport.it.