Calcio, Eccellenza. Confermato l'anticipo per Finale-Cairese

Come anticipato nei giorni scorsi il calendario di Eccellenza subirà nella prossima giornata, la terza di andata, una piccola variazione.

Il derby savonese tra Finale e Cairese si disputerà infatti in anticipo, come confermato poco fa dalla società di via Brunenghi.

"La società FBC Finale comunica che, in accordo con la società Cairese e grazie alla disponibilità del comitato ligure della LND, la gara di campionato valevole per la terza giornata del campionato di Eccellenza sarà disputata in anticipo rispetto a quanto precedentemente stabilito, sabato 28 settembre alle ore 15:00".