Calcio giovanile. L'Academy Savona - Legino fa suo il Memorial Badano di Sassello

La leva 2010 di Pino Ottonello, coadiuvato da Simone Napoli, si è aggiudicata il torneo Badano di Sassello (riservato anche ai ragazzi del 2009) con la formazione A, al termine di una cavalcata trionfale, mentre la formazione B ha conquistato la finalina per il quinto posto, battendo il Savona.

Poi in semifinale: Academy-Albenga 2 a 0

La formazione B grazie alla vittoria sul Riviera del Beigua 4 a 0 (Durante, Babboni, Consiglio, Toscano) ha acquisito il diritto a giocare la finalina per il quinto posto, dove ha sconfitto 2-1 il Savona coi gol di Toscano e Durante.

Alla fine, applausi per tutti per la qualità del gioco, dell' impegno e della voglia di divertirsi messa in mostra da tutti i verdibiancoblu'