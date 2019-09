Calcio, Prima Categoria. Primo squillo stagionale per la Letimbro, Michele Battistel: "Giusta mentalità e giusto approccio, servirà questo perché ci aspetta un campionato molto difficile"

Conquista il primo successo della propria stagione anche la Letimbro, che sul campo del Millesimo va in rete ben tre volte. Ottima prestazione per la squadra di mister Oliva, che rialza il morale in vista delle ultime due gare e dell’inizio del campionato. A trovare la via della rete sono Battistel e Orcino nella prima frazione e Bianchi nella ripresa. E’ proprio il centrocampista che ha aperto le danze Michele Battistel a commentare i primi 3 punti dell’anno:

“E’ stato importante vincere per il morale, abbiamo affrontato la gara con la voglia di vincere, di portare a casa il risultato e questo ci ha permesso di farlo. Sarà difficile per noi passare il turno arrivati a questo punto ed è per questo che le ultime partite di Coppa ci serviranno per allenare la mentalità vincente, solo in questo modo possiamo toglierci delle soddisfazioni.”

Una stagione che si prospetterà molto tirata quella di Prima Categoria: “Sarà un campionato difficile quest’anno” – prosegue Battistel – “Ci sono almeno 2-3 squadra che hanno qualcosa in più, ma a mio modo di vedere sarà molto più equilibrato rispetto allo scorso anno. Saranno tutte partite combattute, aperte ad ogni risultato. Non saprei collocare la Letimbro a fine stagione, ciò che so e che bisognerà crescere settimana dopo settimana.”