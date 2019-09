Calcio. Sanremese-Savona, più di un semplice derby di Coppa: alle 15.00 l'ennesimo capitolo dell'eterna sfida tra matuziani e striscioni

E' la solita storia che si ripete da ormai quattro anni, con il derby tra Sanremese e Savona pronto ad infiammare un pallido mercoledì di fine settembre. La sfida in terra matuziana, valevole "solamente" per il passaggio del turno in Coppa Italia di Serie D, assume sempre un fascino e un sapore particolare rispetto a tutti gli altri derby liguri, considerando la storica rivalità tra le due tifoserie.

Il match odierno sarà un gustoso antipasto in attesa delle due gare di campionato, con gli striscioni che riceveranno, il 1 dicembre al Chittolina o al Bacigalupo, la formazione biancazzurra di mister Ascoli, reduce dal primo successo stagionale ottenuto proprio tre giorni fa tra le mura amiche del "Comunale" contro il Vado.

Atteso parecchio turn over da parte del tecnico ponentino, rispetto a un Savona che, dopo lo stop forzato di domenica causa allerta meteo, ha bisogno di ritrovare il ritmo partita dopo la sconfitta di Caronno Pertusella. Ancora qualche dubbio di formazione per Sandro Siciliano (ultimo tecnico biancoblù ad espugnare il fortino matuziano con l'esaltante 2-1 firmano Murano-Damiani nella stagione 2016-2017), orientato comunque a schierare un undici di partenza simile a quella scesa in campo dieci giorni fa, con l'impiego di Ghinassi (squalificato in campionato) al centro della difesa. Atteso il debutto dal primo minuto di uno tra Siani e Shekiladze, mentre potrebbe partire dalla panchina Tripoli, attuale capocannoniere della squadra.

Fischio d'inizio alle ore 15.00 (in caso di parità al novantesimo verranno battuti subito i calci di rigore senza la disputa dei supplementari), con webcronaca diretta su Svsport.it.