Cantera Torre de Leon: è in arrivo il Gran Galà 2019

Trepidante e pieno zeppo di sorprese come da copione l'avvenimento clou del pianeta " millenials" sta per prendere in via.

Mancano infatti pochi giorni al tradizionale evento che tutti gli afecionados di calcio giovanile stanno aspettando. Stiamo parlando della straordinaria serata di gala organizzata dalla Cantera Torre de Leon che si svolgerà quest'anno per la prima volta presso il Circolo Rossoblù a Vado Ligure (campo Dagnino) sabato 28 settembre a partire dalle 19.30 ed avrà come sempre uno scopo benefico visto che l'eventuale ricavato ad offerta libera sarà devoluto dal sodalizio biancorosso in beneficenza.

Nel corso della manifestazione verranno premiati alcuni tra i migliori dei vari talenti prescelti, da parte di personaggi di spicco del firmamento del pallone e non solo. Una simpatica rimpatriata in cui verrà servito un fantastico apericena in musica e nel corso della quale verranno ricordati tutti coloro che con tanto impegno, senso di appartenenza ed attaccamento ai colori sociali hanno consentito quella inimmaginabile cavalcata che ancora una volta ha portato a trionfare in ambito europeo i vivai ponentini e dei dintorni, visto i contributi sportivi che sono pervenuti sia da fuori provincia che da fuori regione, a testimonianza della bontà del progetto. L’ambiente intero è raggiante per gli eccezionali risultati ottenuti anche in questa stagione (rasentato per un soffio l’ennesimo en plein con ben tre categorie e conquistato recentemente con gli allievi il Torneo Sfondareti e la Supercoppa Libertas) e vuole suggellare il bellissimo momento che l’associazione sta vivendo attraverso le parole del suo portavoce ufficiale, il presidente ing. Piero Pirola:

“Il bilancio dell’annata ancora una volta è estremamente positivo, prova ne è che il nostro responsabile tecnico/organizzativo dott. Felicino Vaniglia è stato già riconfermato per il 2020 con voto ad unanimità da parte dei componenti dell’assemblea straordinaria riunitasi il 18 agosto, sia per le sue indiscusse capacità calcistiche (che non abbiamo certo scoperto noi e che non necessitano di verifiche: parlano da se i traguardi raggiunti) sia per lo spessore umano e formativo che lo contraddistingue. Voglio ringraziarlo a nome del direttivo unitamente a tutti i componenti degli qualificati staff di cui sa circondarsi, per essere riuscito a centrare con merito tutti gli obiettivi che ci eravamo riproposti di perseguire. Abbiamo stravinto la Spain Trophy (primi e secondi come nel 2017) e mancato per un soffio con gli Juniores la conquista dell'unico trofeo che ancora ci manca in bacheca (ci riproveremo, siatene certi). Diversi dei talenti selezionati si sono inoltre già inseriti o stanno per farlo in organici di caratura professionistica, arricchendo la nostra eccezionale "hall of fame". Dopo l’Estrella Dorada, la "Pergamena di benemerenza" e la " Bandera Maresme" ci è stato conferito dalla Federazione Catalana di Andreu Subies un altro prestigioso riconoscimento : la "Copa Lealtad". Questo Gran Galà 2019 della Cantera Torre de Leon sarà proprio ‘speciale’ in quanto per la prima volta non sarà riservato solo ai giovani calciatori (leve dal 1995 a scendere) che hanno fatto parte delle vincenti spedizioni che in questi ultimi 8 anni hanno disputato le competizioni di livello internazionale svoltesi in Spagna raccogliendo, ricordiamo, 16 primi posti, quattro secondi e cinque terzi su 25 partecipazioni, ma verrà aperto anche ai partecipanti delle altre attività Libertas che nascono a seguito dell’instancabile e dinamica iniziativa del presidente regionale cav.Roberto Pizzorno, nonchè Delegato Coni. Saranno presenti pertanto gli atleti e i dirigenti che hanno partecipato con merito alla Savona Cup 2019, al Torneo Sfondareti, alla Supercoppa, al Trofeo Il Gabbiano, mixando le manifestazioni competitive agli eventi solidaristici. Siamo orgogliosi di allargare la nostra famiglia inserendo nuova linfa, un’iniziativa indispensabile per favorire il riaggiornamento delle nostre proposte, anche se il boom di iscrizioni che abbiamo registrato in giugno attesta, ce ne fosse ancora bisogno, la bontà del progetto fondativo, un format che da tempo è sulla cresta dell’onda e che desta sempre più curiosità ed interesse. Meglio di così non si poteva immaginare. Adesso non resta che migliorarci, proponendoci di resettare talune modalità gestionali per corrispondere ancor più compiutamente alle esigenze dei ragazzi che con tanto slancio ci seguono e ci seguiranno.

Lo faremo non dimenticando di certo le nostre radici e a tal fine vogliamo che venga reso un doveroso tributo a coloro che pionieristicamente hanno creduto nella bontà del concept Cantera sorreggendolo nel tempo. Più di seicento minicalciatori savonesi ed altrettanti accompagnatori con il loro impegno e con la loro passione sono riusciti a trasformare un sogno in una splendida e viva realtà".

Ed infine il cordiale saluto/invito del motivatissimo e mai domo mister Vaniglia: " La Cantera Torre de Leon attraverso le sue formidabili iniziative propone ai suoi eccezionali ragazzi una filosofia, un metodo, uno stile, un modo di vivere lo sport/calcio, che permettano di dilatare il più possibile le occasioni per far emergere il loro istintivo talento, avendo come stesso minimo comune denominatore basi che poggiano salde sull'impegno e lo spirito di sacrificio sintetizzabili nella massima che «per diventare campioni bisogna prima essere uomini veri: le doti innate, da sole non bastano. Siamo oramai una leggendaria e quotatissima associazione che per corrispondere ancor più alle nascenti esigenze di rinnovamento e alle tutele di sicurezza e benessere richieste, si è affiliata dal 2017 alla Fortezza Savona Libertas (una accogliente ASD registrata CONI) riuscendo dal punto di vista sportivo in questa estate 2019 a compiere l’impresa straordinaria di salire sul podio con ben tre squadre diverse conquistando due ori ed un argento, una tripletta che allunga la ricchissima e trionfale bacheca e sposta i limiti dei risultati perseguibili ad un passo dall’impossibile. Limiti che il nostro prestigioso team biancorosso cercherà di superare anche nell'estate 2020partecipando come tradizione vuole alle fantastiche Copa Catalunya e Spain Trophy (ultima settimana di giugno e prima di luglio), vale a dire alle due migliori competizioni calcistiche giovanili internazionali gestite dalla Komm Mit sotto l'egida della Sporturismo, dove confermeremo le fruttuosissime annate 2001 e 2002 e vareremo i gruppi 2003 e 2004 senza rinunciare a qualche 2005 di valore a fare da apripista d'eccellenza per il futuro. Provare con dedizione, competenza ed entusiasmo a preparare queste pattuglie di futuri campioni continuerà ad essere il fine e la molla che ci spinge a dare tutto noi stessi. Finché avremo fede nella nostra causa e una volontà indomabile di emergere (questo riteniamo sia di fatto il segreto che sta dietro ad ogni ns affermazione), la vittoria (che si sa, sta nel pugno di pochi) non ci sarà negata. Voglio concludere dedicando a tutti i tantissimi nostri sostenitori quella sola bellissima parola, che di questi tempi parrebbe logora, ma che invece ritengo brilli ancora come una vecchia moneta: “Grazie!”. un ultimo pensiero corre inevitabilmente alla next generation da cui attingiamo per le nostre imprese. Ad ognuno dei ragazzi che ci seguiranno fiduciosi e pieni di speranze in giro per l'Europa voglio rivolgermi così :" Non dimenticarlo mai : ogni viaggio lo vivi tre volte: quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi".