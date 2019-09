Rugby Ligure: ecco i convocati liguri per il Trofeo Coni Kinder+Sport 2019

Ecco la lista degli atleti convocati alla Fase Nazionale del Trofeo Coni Kinder+Sport 2019 in programma a Crotone e Isola di Capo Rizzuto dal 26 al 29 Settembre p.v.

Il ritrovo della comitiva ligure è in programma:

· MERCOLEDI’ 25/9 entro le ore 21:30 presso la Stazione F.S. di Genova Brignole, con gli accompagnatori: Zorniotti Massimo e Fossati Carlo e viaggio di andata in treno.

ATLETI: Emanuele Mu, Abel Barigione, Lorenzo Deandreis, Arturo Barbagelata (CUS Genova), Alessandro Torri (Vespe Cogoleto), Giovanni Marano, Lorenzo Elio Palumbo Varano, Emma Varano, Giulia Cavallo (Imperia).

La rappresentativa ligure alloggerà presso il Serenè Village (Località Marinella – Cutro KR). Le gare si svolgeranno presso il Campo Comunale Sant’Antonio in via Le Castella a Isola di Capo Rizzuto (KR) nella giornata di Venerdì 27/9.

Trofeo CONI Kinder+Sport è un uno dei principali progetti nazionali multisportivi per gli atleti Under 14 (fascia d’età 10-14), tesserati presso le ASD/SSD regolarmente iscritte al Registro Nazionale del CONI.



Un progetto ispirato ai valori del fair play e del rispetto delle regole, che nasce con l’obiettivo di valorizzare la funzione promozionale dell’attività sportiva attraverso una forte sinergia tra il CONI, gli organismi sportivi e le tante società sportive affiliate. Anche il programma tecnico elaborato dalle Federazioni partecipanti è volto a sostenere tale obiettivo promozionale, proponendo nuove formule di gioco che prevedono la presenza di rappresentative miste, elemento di grande valenza educativa per la crescita delle ragazze e dei ragazzi.



Ogni anno, migliaia di giovani atleti si sfidano nelle diverse competizioni regionali con un unico obiettivo: rappresentare la propria Regione alla Finale Nazionale del Trofeo CONI Kinder+Sport.



Un appuntamento annuale in una location sempre nuova. Crotone e Isola Capo Rizzuto ospiteranno, infatti, il Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 dal 26 al 29 settembre.



Le città che nelle cinque edizioni hanno ospitato la finale nazionale sono: Caserta 2014, Lignano Sabbiadoro 2015, Cagliari 2016, Senigallia 2017 e Rimini 2018.

FINALE NAZIONALE TROFEO CONI KINDER+SPORT 2019

PROGRAMMA GENERALE

Giovedì 26 Settembre 2019

ARRIVO RAPPRESENTATIVE SPORTIVE REGIONALI

18,15:Cerimonia Inaugurale Trofeo CONI Kinder+Sport Crotone

Stadio Ezio Scida

Venerdì 27 Settembre 2019

COMPETIZIONI SPORTIVE E PREMIAZIONI

Villaggio Hospitality Kinder+Sport – Porto Kaleo Resort

Sabato 28 Settembre 2019

COMPETIZIONI SPORTIVE E PREMIAZIONI

Villaggio Hospitality Kinder+Sport – Porto Kaleo Resort

20,30:Cerimonia di chiusura



Premiazione della Regione vincitrice del Trofeo CONI Kinder+Sport

Porto Kaleo Resort

Domenica 29 Settembre 2019

RIENTRO RAPPRESENTATIVE REGIONALI