Calcio, Legino. Tra rinvii e ripetizioni con il Bragno sarà un nuovo esordio. Girgenti: "In arrivo due settimane molto complesse"

Un campionato ancora da iniziare per il Legino , visto che la prima giornata contro la Sestrese sarà da ripete a causa di un errore tecnico da parte dell’arbitro, sfida che si era conclusa con la vittoria dei genovesi, e che il match di domenica contro il Camporosso è stato rinviato per allerta meteo. Un nuovo inizio che però mette subito sull’attenti gli uomini di mister Davide Girgenti , visto che sarà fitto il programma nelle prossime due settimane:

“Ci attendono due settimane molto complesse” – esordisce l’allenatore – “La sfida di domenica contro il Bragno sarà completamente diversa rispetto alla Coppa Italia per diverse ragioni: per prima cosa andiamo a giocare su un campo che storicamente è ostico per noi e perché rispetto alla partita di agosto i nostri avversari si sono ulteriormente rinforzati. Noi abbiamo mantenuto l’ossatura della passata stagione, cambiando solo il reparto offensivo. Giocare cinque gare nell’arco di 15 giorni ci metterà a dura prova e per questo servirà il contributo di tutta la rosa.”