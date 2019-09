Calcio, Promozione. Le sanzioni disciplinari dopo la seconda giornata

CAMPIONATO PROMOZIONE

CAMPIONATO PROMOZIONE GIR. A "

GARA VIA DELL'ACCIAIO - ARENZANO del 22/09/2019

Il G.S." Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe da cui risulta chela gara non si è disputata per impraticabilità del tdg P.Q.M. Dispone la ripetizione della stessa, in data da destinarsi.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 10/10/2019

RACO FABIO (VENTIMIGLIACALCIO)

Agendo da D.A.A., e posizionato all'esterno del tdg, dietro le panchine, protestava avverso una decisione arbitrale, rivolgendo al ddg un'espressione gravemente irriguardosa.

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE

CUCURNIA PAOLO (COLLI ORTONOVO)

FOPPIANO MAURO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AGATA DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

DI SOMMA ANDREA (LITTLE CLUB JAMES)

REPETTO MARCO (PRAESE 1945)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

STELLA FEDERICO (FORZA E CORAGGIO)

PALAGANO ANDREA (PRAESE 1945)

DEL CIELO GIORGIO ALESSAN (SAMMARGHERITESE 1903)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

MOUSSAVI SEYED NADER (CADIMARE CALCIO)

GIORDANO RAFFAELE (FORZA E CORAGGIO)

PESARE FRANCESCO (FORZA E CORAGGIO)

ROMITI NICOLA (MAGRA AZZURRI)

VERARDO GIACOMO (PRAESE 1945)

CUNEO ALESSIO (TAGGIA)

NACLERIO ANTONIO (VALDIVARA 5 TERRE)

SAMMARTANO LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

SCERRA LORENZO (BRAGNO)

TORRA GENTIAN (BRAGNO)

CRAFA JACOPO (CADIMARE CALCIO)

LUNGHI DAVIDE (CADIMARE CALCIO)

AMBROSINI ANDREA (CANALETTO SEPOR)

ANTONELLI JACOPO (CANALETTO SEPOR)

INSOLITO GIANMARCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

LICATA FILIPPO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

PRUDENTE GIACOMO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CUCURNIA NICOLO (COLLI ORTONOVO)

GAMBINO STEFANO (COLLI ORTONOVO)

LORENZINI EDOARDO (COLLI ORTONOVO)

LORENZINI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

VACCHINO DAVIDE (COLLI ORTONOVO)

VERONA MARIO (COLLI ORTONOVO)

BORTOLINI EMANUELE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ROSSI SIMONE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ROVETTA RUBEN DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

VALCAVI EMANUELE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

BIANCHINO PAOLO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

BOSCHINI ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

PINTUS MARCO PIETRO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

ALVISI RICCARDO (FORZA E CORAGGIO)

DI BIASE NICOLO (FORZA E CORAGGIO)

TAZZER MARCO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

DE MARTINI ALESSIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

MANZI LORENZO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

SCARANTINO FEDERICO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

BERTANO SIMONE (LEVANTO CALCIO)

MOZZACHIODI DAVIDE (LEVANTO CALCIO)

NICORA MATTEO (LEVANTO CALCIO)

SASSARINI ALEX (LEVANTO CALCIO)

CROSETTI DAVIDE (LITTLE CLUB JAMES)

SANNI SIMONE (LITTLE CLUB JAMES)

FUMAGALLI ANDREA (LOANESI S.FRANCESCO)

TUNINETTI MICHAEL (LOANESI S.FRANCESCO)

MEZZANI ALESSIO (MAGRA AZZURRI)

CAROZZA JACOPO (MARASSI 1965)

OLANDA NICOLO (MARASSI 1965)

MARTINO DANIELE (REAL FIESCHI)

RONCONI THOMAS (REAL FIESCHI)

TRAVERSARO LORENZO (REAL FIESCHI)

MORTOLA DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

FIUZZI LUCA (TAGGIA) BELFORTI

ALESSANDRO (VALDIVARA 5 TERRE)

TADDEI ALESSANDRO (VALDIVARA 5 TERRE)

LETO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)

VICINI JACOPO (VALLESCRIVIA 2018)

CROCILLA LORENZO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

SERRA LORENZO (VENTIMIGLIACALCIO)