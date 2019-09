Calcio, Sanremese: ricorso respinto, i tre punti restano alla Fezzanese

Sfuma la possibilità per la Sanremese di vedere far suoi i tre punti persi nel match contro la Fezzanese.

Pochi minuti fa il Giudice Sportivo ha infatti confermato la vittoria dei verdi levantini sulla squadra di Ascoli.

Il comunicato:

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari nella seduta del 26 settembre 2019 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 8/ 9/2019

SSD SANREMESE CALCIO SRL – USD FEZZANESE:

Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla SSD SANREMESE CALCIO SRL con il quale si deduce l’alterazione della regolarità dello svolgimento della gara in epigrafe, in ragione del presunto errore tecnico dell’arbitro, per avere il medesimo annullato una rete segnata a seguito di un’azione di attacco avviata da un suo tocco involontario, in applicazione della riformata Regola 9 del Regolamento del Gioco del Calcio;

- esaminato il rapporto di gara e rilevato come non sia possibile rilevare alcun argomento a sostegno della tesi della società reclamante; - considerato che rispetto alla fattispecie denunciata le allegazioni istruttorie prodotte sono inammissibili;

- rilevato, inoltre, la pretestuosità della tesi in diritto, che tenta di imputare all’arbitro presunte violazioni regolamentari a fronte di una valutazione discrezionale riferibile ad un episodio di gioco;

P.Q.M.

Delibera:

1) di respingere il reclamo;

2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: SSD SANREMESE CALCIO SRL – USD FEZZANESE 0-1;

3) di addebitare sul conto della SANREMESE CALCIO SRL il contributo di reclamo;