Calcio, Savona: via gli equivoci se si vuole davvero pensare in grande

Dopo la brutta prova di Caronno c'era grande curiosità tra tifosi e addetti ai lavori per capire come gli Striscioni avrebbero reagito di fronte a una partita, seppur di Coppa, stimolante come il derby contro la Sanremese .

Alcune risposte sono arrivate, particolarmente utili per capire lo stato di forma della truppa di Sandro Siciliano , seppur a fine gara si sia registrato un particolare stato di tensione dissolto dal presidente Patrassi con una chiara manifestazione di fiducia nei confronti del tecnico: "Siciliano è super confermato e resta in sella. Siamo però perfezionisti e il numero di rigori falliti inizia a diventare particolarmente elevato".

Una cosa, fin d'ora, appare però chiara: questa squadra, partita con la volontà di vincere il campionato, non è il Lecco dell'anno scorso. Vi sono infatti ancora carenze di rosa (in parte giustificate anche dal ritardo con cui è iniziato il mercato) per poter puntare a un torneo "da schiacciasassi" e l'unica strada al momento percorribile risulta quella legata a una crescita organica del gioco: l'assenza di un centravanti di ruolo pesa e il solo Tripoli sembra poter garantire sul fronte offensivo i colpi giusti per una squadra proiettata verso la Serie C.