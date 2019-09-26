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Designazioni e squalifiche | 26 settembre 2019, 19:00

Calcio, Eccellenza. I provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo

Calcio, Eccellenza. I provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 22/ 9/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE CURABBA GERMANO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)    

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

FRECCERO ANDREA (FINALE)      

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

BAGNATO NICOLO (ATHLETIC CLUB LIBERI)  

MATAROZZO MATTEO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

DAMONTE ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)      

 

AMMONIZIONE (I INFR)

PUDDU GIACOMO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)  

GAIONE FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

CAGLIANI STEFANO (ATHLETIC CLUB LIBERI)  

CARLUCCI SIMONE (BUSALLA CALCIO)

COTELLESSA GIACOMO (BUSALLA CALCIO)  

DAMONTE ALESSANDRO (CAIRESE)

RUSCA FRANCESCO (CAIRESE)  

GUALTIERI MATTEO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

MANCA FLAVIO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)  

SASSARI SAMUELE (IMPERIA)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (PIETRA LIGURE 1956)  

CASTAGNA AMERIGO (PIETRA LIGURE 1956)

BUSI MORRIS (RIVASAMBA H.C.A.)  

MAZZINO GIACOMO (RIVASAMBA H.C.A.)

redazione

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