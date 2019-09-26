Calcio, Eccellenza. I provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo

CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 22/ 9/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
AMMONIZIONE CURABBA GERMANO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
FRECCERO ANDREA (FINALE)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (II INFR)
BAGNATO NICOLO (ATHLETIC CLUB LIBERI)
MATAROZZO MATTEO (ATHLETIC CLUB LIBERI)
DAMONTE ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
PUDDU GIACOMO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
GAIONE FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)
CAGLIANI STEFANO (ATHLETIC CLUB LIBERI)
CARLUCCI SIMONE (BUSALLA CALCIO)
COTELLESSA GIACOMO (BUSALLA CALCIO)
DAMONTE ALESSANDRO (CAIRESE)
RUSCA FRANCESCO (CAIRESE)
GUALTIERI MATTEO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
MANCA FLAVIO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
SASSARI SAMUELE (IMPERIA)
CARRO GAINZA MATEO GASTON (PIETRA LIGURE 1956)
CASTAGNA AMERIGO (PIETRA LIGURE 1956)
BUSI MORRIS (RIVASAMBA H.C.A.)
MAZZINO GIACOMO (RIVASAMBA H.C.A.)