Calcio, Bragno. Arriva il Legino e mister Robiglio detta la linea: "Avanti con praticità e concretezza, c'è tempo per ricercare il bel gioco"

Quattro punti in due partite rappresentano un bottino più che cospicuo per il nuovo Bragno, dopo le importanti novità arrivate in estate.

L'arrivo di mister Robiglio e di tanti volti nuovi all'interno dell'organico poteva creare più di un grattacapo nella fase iniziale della stagione, ma il tecnico piemontese ha subito imposto la ricerca di un calcio concreto, in attesa di una crescita globale della squadra.

Mister. Non male come avvio, soprattutto sotto l'aspetto dei punti portati a casa.

"Si è visto un Bragno sicuramente concreto in queste due prime uscite, ma non potrebbe essere altrimenti vista la nostra attuale situazione. A tutti piace il bel gioco e far divertire chi viene a sostenerci, ma credo che in questo momento sia basilare portare a casa più punti possibili, in attesa di oliare i meccanismi di gioco".

Domenica arriva il Legino, nella gara di Coppa i savonesi vi hanno sorpreso.

"Era la prima partita e abbiamo affrontato una squadra rodata e con una spiccata mentalità. Probabilmente domenica determinazione e aggressività non mancheranno da entrambe le parti, il che renderà il match sicuramente interessante. Ritroveremo Romeo, autore in Coppa di una doppietta, e dovremo essere bravi a limitarlo pur avendo in difesa due ragazzi della leva 2000. Dobbiamo crescere, ne siamo consapevoli".

In questa prima fase sembra di rivedere il Pallare pragmatico di Massimo Robiglio.

"A Pallare dovevamo salvarci e la squadra era tarata mentalmente su quell'obiettivo. Ora serve quel tipo di atteggiamenti in attesa di vedere i nuovi arrivi integrarsi e alcuni giocatori recuperare dai piccoli acciacchi emersi nel corso della preparazione".

Il Bragno sulla carta appare meno ambizioso delle passate stagioni, però potrebbe essere l'annata giusta per ambire ai playoff.

"E' presto per dirlo. Di certo nel calcio dilettantistico la compattezza del gruppo, la crescita della squadra tramite il lavoro dello staff tecnico ed eventuali rinforzi a dicembre, possono portare un club ad esprimersi anche al di sopra del suo valore potenziale. Ora sicuramente è presto per sbilanciarsi, meglio pensare al Legino".