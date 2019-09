Calcio. I messaggi delle squadre rivierasche per la scomparsa di mister Amendola

Savona

"Il Presidente Roberto Patrassi, la dirigenza, i tecnici e i giocatori del Savona Fbc porgono le più sentite condoglianze alla famiglia Amendola e alla società Asd Millesimo Calcio per la prematura scomparsa del mister Edy Amendola".

Albenga

"Oggi è una giornata triste per tutto il calcio ligure. L’ A.S.D. Albenga 1928 partecipa con commozione al dolore per la scomparsa improvvisa di Edi Amendola, allenatore dell’A.S.D. Millesimo Calcio.

La presidente Claudia Fantino, la dirigenza, lo staff tecnico, la squadra e i collaboratori tutti dell’A.S.D. Albenga 1928 si uniscono con profonda commozione al dolore della famiglia Amendola e dell’A.S.D. Millesimo Calcio".

Vadese

Il mister Tony Saltarelli, i giocatori e la società tutta porgono le più sentite condoglianze alla famiglia e alla società".

Letimbro

"U. S. Letimbro 1945 a nome di tutti i suoi tesserati non riesce a trovare parole per commentare la tragedia che ha colpito in questi momenti la Polisportiva Millesimo e la Famiglia Amendola alla quale vanno le più sentite condoglianze. Un abbraccio particolare da Mister Oliva che con Mister Edy aveva condiviso parte del suo percorso sportivo."

Ceriale

"L'ASD Ceriale Progetto Calcio porge le più sentite condoglianze alla famiglia e alla società ASD Millesimo Calcio per l'improvvisa e assurda scomparsa di Mister Edi Amendola.