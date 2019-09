Calcio. I messaggi di cordoglio per mister Amendola da parte dei club valbormidesi

Cairese

"Uniti nel dolore, dove non esistono colori o rivalità.

La Cairese tutta si unisce nel ricordo di Edy Amendola, l’ennesima figura del “nostro mondo” che dobbiamo a malincuore salutare, così all’improvviso, da rimanere senza parole. “Umile, sempre discreto, ma soprattutto buono, capace di trascinare con il suo entusiasmo, in egual misura, sia bambini delle giovanili che giocatori delle prime squadre” il commento del D.G. Franz Laoretti. “Sono stato anni a cercare di convincerlo a venire a lavorare nel nostro settore giovanile, conoscendo le sue grandi doti di educatore, ma Edy ha sempre messo davanti l’impegno preso verso la sua società, il Millesimo, i suoi ragazzi. Rimarrà sempre vivo, in tutti noi, il suo ricordo”.

La società si stringe in un forte abbraccio, nei confronti dei familiari e di tutti i componenti della società del Millesimo Calcio".

Olimpia Carcarese

"Oggi ci ha lasciati un uomo di grande serietà e garbo, vogliamo ricordarlo con il sorriso e la gentilezza che lo contraddistinguevano dentro e fuori dal campo...Noi dell’Olimpia Carcarese ci stringiamo tutti insieme in un grande abbraccio attorno alla famiglia Amendola e agli amici del Millesimo Calcio nella speranza di dare un lieve conforto in un momento di così grande dolore. Riposa in pace Edy".

Dego:

"Le parole sono inutili in questa triste circostanza. L'ASD DEGO CALCIO si unisce al dolore della famiglia e di tutto il Millesimo calcio per l'inaspettata perdita di Edy Amendola".

Calizzano

"La morte è quel gol che speriamo tutti di non subire mai. Eppure è fredda e implacabile come il peggiore dei contropiede. E fa male. Soprattutto se ti porta via un allenatore e un amico. Siamo vicini alla società ASD Millesimo Calcio, agli amici e alla famiglia di mister Edy Amendola per la sua prematura scomparsa. La Polisportiva Calizzano è con voi".

Mallare

Mister Ghione: "A nome del Mallare Calcio voglio esprimere tutto il nostro dolore per la scomparsa di Edy Amendola, un amico e un avversario sempre leale e corretto, abbracciamo forte tutta la famiglia e il Millesimo Calcio".

Altarese

"L'Altarese si stringe al fianco del Millesimo Calcio e della famiglia di mister Amendola in queste ore di lutto. Ai cari e ai familiari l'affetto e la vicinanza da parte dei nostri tesserati".

Rocchettese

"Una triste notizia avvolge il calcio valbormidese: nella nottata è venuto a mancare Mister Edy Amendola, uomo ricco di vaolore e grande sportivo. La società tutta porge le più sentite condoglianze alla famiglia di Edy e ai fratelli del Millesimo Calcio. Un grande abbraccio, nella speranza di dare un leggero sollievo in questo momento di grande dolore"

Plodio

Siamo senza parole, cose del genere non dovrebbero succedere, non hanno spiegazione. Ci lascia una magnifica persona, un ottimo amico, un avversario onesto e sincero e un allenatore preparato. Impotenti di fronte a tanto dolore non possiamo fare altro che stringerci in un affettuoso abbraccio all' ASD Millesimo, porgendo a loro e ai famigliari di Edy le nostre più sentite condoglianze. Ciao Edy, insegna il calcio agli angeli.

Sassello

"L’ASD Sassello si unisce al dolore della famiglia e della società ASD Millesimo Calcio per l’improvvisa scomparsa di Edy Amendola!

Lo vogliamo ricordare in uno dei bei momenti di sport e amicizia del torneo dei Pulcini della scorsa stagione.

RIP Mister"

Pallare

"L' A.S.D. PALLARE CALCIO esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e alla società MILLESIMO CALCIO per la scomparsa dell'allenatore Edy Amendola".

Bragno

"Il dolore e l'incredulità per questa tragica notizia ci tolgono ogni parola, che in questo momento sembra vuota e priva di senso. Sportivamente hai lottato per giocare la Prima Categoria, l'hai conquistata due volte in due anni. I tuoi ragazzi sapranno onorarla e portare in campo ogni domenica la tua enorme passione. Ciao Edi"