Ginnastica. ASD ArteGinnastica a Genova domenica per le gare regionali

Ci sarà anche la ASD ArteGinnastica domenica alla prima prova di campionato regionale categoria "Gold", livello più alto dopo gli assoluti, di ginnastica ritmica, con due ginnaste finalesi che per la prima volta si inseriranno in categoria.

Si tratta di Francesca Bruzzo, classe 2009, che parteciperà nella classe "Allieve A2", e di Letizia Zanolla, un anno più piccola, che invece prenderà parte alla classe "Allieve A1".

Entusiasmo e soddisfazione da parte delle allenatrici Andrea e Carlotta: "Sono molto piccole, due allieve che però sono molto determinate. Francesca ad esempio si è tolta già delle belle soddisfazioni, potendo già vantare addirittura un oro nazionale nel corpo libero, ed anche Letizia ha assaporato il sapore di una medaglia vincendo due bronzi ed un argento, sempre a livello nazionale.

Per loro è la prima esperienza a questo livello, il nostro obbiettivo è che facciano bene l'esercizio e maturino un po' di esperienza. Hanno lavorato sodo per arrivare fino a questo punto, perciò auguriamo loro un grandissimo in bocca al lupo".

La prima volta, insomma, non si scorda mai. E questa per la neonata società finalese sarà sicuramente una giornata da ricordare.